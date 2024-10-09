Нова бомбардувальна бригада ПС літатиме на надзвукових французьких літаках – Forbes

Перші французькі Dassault Mirage 2000-5 мають прибути в Україну на початку наступного року.

Україна може створити нову бомбардувальну бригаду та посадити її на французькі Mirage 2000, які б допомогти сформувати бригаду, яка битиметься разом із 7-ю тактичною авіаційною бригадою.

Про це пише бізнес видання Forbes.

Через бюрократичні процеси Франція не може оснастити українські ВПС 20-ма Mirage 2000 раніше, ніж до 2025 року.

Журналісти пишуть, що цієї кількості вистачить, "щоб розширити наявний бомбардувальний підрозділ ВПС, 7-му тактичну авіаційну бригаду, або сформувати нову бригаду".

Друга бомбардувальна бригада - більш вірогідний варіант, з огляду на те, наскільки 7-ма тактична авіаційна бригада вже розширилася з початку повномасштабної війни, пише Forbes.

"Mirage 2000 допомогли б сформувати нову бригаду, яка битиметься разом із загартованою в боях 7-ю тактичною авіаційною бригадою, додаючи масованості ударам українських ВПС по російських військових кораблях, батареях ППО, штабах і складах постачання на окупованій південній і східній Україні", - йдеться в матеріалі.

Журналісти додають, що збройні сили України успадкували близько двохсот Су-24 1970-х років, коли СРСР розпався, але до теперішнього часу в робочому стані в 7-й тактичній авіаційній бригаді близько 12 бомбардувальників.

Також Су-24 зазнали важких втрат, адже росіяни збили щонайменше 18 одиниць, більшість - на початку війни, до того, як українські бомбардувальники перейшли на далекобійні боєприпаси.

Крім того, українці активно ремонтують і приводять у робочий стан дедалі більше Су-24, а старі пілоти і штурмани вийшли з відставки, щоб літати на них. Журналісти висловили впевненість, що українські ВПС мають намір зберегти Су-24 на озброєнні в доступному для огляду майбутньому і навіть розробляють нову плануючу бомбу, щоб дати бомбардувальникам більше варіантів озброєння.

Вчора, 8 жовтня, стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000.