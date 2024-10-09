Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нова бомбардувальна бригада ПС літатиме на надзвукових французьких літаках – Forbes

09 жовтня 2024, 12:26
Нова бомбардувальна бригада ПС літатиме на надзвукових французьких літаках – Forbes
Перші французькі Dassault Mirage 2000-5 мають прибути в Україну на початку наступного року.

Україна може створити нову бомбардувальну бригаду та посадити її на французькі Mirage 2000, які б допомогти сформувати бригаду, яка битиметься разом із 7-ю тактичною авіаційною бригадою.

Про це пише бізнес видання Forbes

Через бюрократичні процеси Франція не може оснастити українські ВПС 20-ма Mirage 2000 раніше, ніж до 2025 року. 

Журналісти пишуть, що цієї кількості вистачить, "щоб розширити наявний бомбардувальний підрозділ ВПС, 7-му тактичну авіаційну бригаду, або сформувати нову бригаду".

Друга бомбардувальна бригада - більш вірогідний варіант, з огляду на те, наскільки 7-ма тактична авіаційна бригада вже розширилася з початку повномасштабної війни, пише Forbes. 

"Mirage 2000 допомогли б сформувати нову бригаду, яка битиметься разом із загартованою в боях 7-ю тактичною авіаційною бригадою, додаючи масованості ударам українських ВПС по російських військових кораблях, батареях ППО, штабах і складах постачання на окупованій південній і східній Україні", - йдеться в матеріалі. 

Журналісти додають, що збройні сили України успадкували близько двохсот Су-24 1970-х років, коли СРСР розпався, але до теперішнього часу в робочому стані в 7-й тактичній авіаційній бригаді близько 12 бомбардувальників.

Також Су-24 зазнали важких втрат, адже росіяни збили щонайменше 18 одиниць, більшість - на початку війни, до того, як українські бомбардувальники перейшли на далекобійні боєприпаси.

Крім того, українці активно ремонтують і приводять у робочий стан дедалі більше Су-24, а старі пілоти і штурмани вийшли з відставки, щоб літати на них. Журналісти висловили впевненість, що українські ВПС мають намір зберегти Су-24 на озброєнні в доступному для огляду майбутньому і навіть розробляють нову плануючу бомбу, щоб дати бомбардувальникам більше варіантів озброєння.

Вчора, 8 жовтня, стало відомо, що Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000.

 

війна в Україніпідтримка УкраїниФранціяMirage 2000

Останні матеріали

Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Політика
Майбутній президент США і доля України. Чи справді США хочуть української перемоги? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 12:49
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Світ, який котиться в тартарари. Дещо про зимову кампанію в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 10:32
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Політика
Трамп гірший за Ніксона, а Байден позбавив Україну своєчасної перемоги. Рецензія на нову книгу Боба Вудворда – Washington Post
Переклад iPress – 09 жовтня 2024, 00:00
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Політика
(Попередній) план завоювання України? Ні, вирішальний елемент середньострокової стратегії окупації російських територій – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 16:30
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
Технології
Автоматизація торгівлі на Форекс за допомогою Forex VPS
08 жовтня 2024, 14:58
путінський
Політика
путінський "торговець смертю" повернувся до збройового бізнесу. Цього разу з хуситами – WSJ
Переклад iPress – 08 жовтня 2024, 12:43
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Чи варто очікувати Україні допомогу найближчі 4,5 роки від США. Що сталося з обороною Вугледара – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 23:00
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Політика
Секс, шпіонаж, Brexit. Як ірландський політик, який потрапив в любовну пастку, шпигував на росію – The Times
Переклад iPress – 07 жовтня 2024, 16:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється