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Нова очільниця Посольства США звернулась до українців

Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.
"Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".
Нова очільниця Посольства США звернулась до українців Фото: з відкритих джерел

Заступниця посла США в Україні Крістіна Квін очолить Посольство в Україні починаючи з 2 січня, повідомляє "Українська правда".

Джерело: Голос Америки

Пряма мова: "Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".

Деталі: Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.

Хто може стати новим послом США до України наразі невідомо.

 

Нагадаємо, що США призначили тимчасового повіреного в Україні

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03 01 2020 09:54
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