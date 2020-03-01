ПОЛІТИКА НОВИНИ"Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова очільниця Посольства США звернулась до українців
Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.
Фото: з відкритих джерел
Заступниця посла США в Україні Крістіна Квін очолить Посольство в Україні починаючи з 2 січня, повідомляє "Українська правда".
Джерело: Голос Америки
Пряма мова: "Я із захопленням зустрічаю нові виклики і відповідальність на посту керівника команди Посольства США в Україні".
Деталі: Квін запевнила, що політика міцної підтримки України залишається стабільною.
Хто може стати новим послом США до України наразі невідомо.
Нагадаємо, що США призначили тимчасового повіреного в Україні
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