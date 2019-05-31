США призначили тимчасового повіреного в Україні
Цю посаду обійняла Крістіна Квін, яка перед цим більш ніж шість років працювала в посольстві США в Парижі виконувачем обов'язків заступника голови місії/міністра-радника з економічних питань, повідомляє LB.ua.
28 травня вона приїхала до Києва, повідомила прес-служба посольства США.
Квін також раніше працювала на різних посадах у посольствах США в Таїланді, Великобританії, Росії, Філіппінах і в місії США в Європейському Союзі.
У Державному департаменті США Квін працювала над питаннями відносин з ЄС і двосторонніх відносин зі Словенією.
Квін має ступінь бакалавра з політології та ступінь магістра зі стратегічних досліджень.
Як відомо, Йованович опинилася в центрі уваги в березні, коли чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю вашингтонському виданню The Hill, що Йованович, нібито, давала йому список з іменами осіб, яких прокуратура не повинна була переслідувати.
Державний департамент тоді виступив зі спростуванням.
Нагадаємо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в країні.
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