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США призначили тимчасового повіреного в Україні

Крістіна Квін замінила посла Марі Йованович
Сполучені Штати Америки призначили тимчасового повіреного в Україні.
США призначили тимчасового повіреного в Україні Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Цю посаду обійняла Крістіна Квін, яка перед цим більш ніж шість років працювала в посольстві США в Парижі виконувачем обов'язків заступника голови місії/міністра-радника з економічних питань, повідомляє LB.ua.

28 травня вона приїхала до Києва, повідомила прес-служба посольства США.

Квін також раніше працювала на різних посадах у посольствах США в Таїланді, Великобританії, Росії, Філіппінах і в місії США в Європейському Союзі.

У Державному департаменті США Квін працювала над питаннями відносин з ЄС і двосторонніх відносин зі Словенією.

Квін має ступінь бакалавра з політології та ступінь магістра зі стратегічних досліджень.

Як відомо, Йованович опинилася в центрі уваги в березні, коли чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю вашингтонському виданню The Hill, що Йованович, нібито, давала йому список з іменами осіб, яких прокуратура не повинна була переслідувати.

Державний департамент тоді виступив зі спростуванням.

Нагадаємо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в  країні.

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31 05 2019 16:54
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