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Вашингтон відкликає Йованович з посади посла США в Україні

"До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося"
Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в нашій країні.
Вашингтон відкликає Йованович з посади посла США в Україні Марі Йованович. Фото: УНІАН

"Марі Йованович терміново відбула до Вашингтона для консультацій. Найближчої суботи, 11 травня, посол має прилетіти до України. І 20 травня, про що повідомили сьогодні всім дипломатам посольства, Йованович повернеться до Вашингтона. До призначення нового голови дипломатичної місії в Україні його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, визначення кандидатури якого ще не відбулося", - повідомляє ZN.UA.

У 2016 році Марі Йованович змінила Джеффрі Пайєтта на посаді посла США в Україні. У липні Сенат США затвердив кандидатуру, а 23 серпня Йованович прибула до Києва.

Нагадаємо, що син президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував посла в Україні Марі Йованович нібито через її критичні заяви у бік Білого дому.

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06 05 2019 20:58
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