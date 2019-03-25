Син Трампа розкритикував посла США в Україні
"Нам потрібно більше Річардів Гренеллів (посол США у Німеччині, - ред.) і менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають", - написав Трамп-молодший у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
We need more @RichardGrenell’s and less of these jokers as ambassadors.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 24 березня 2019 р.
Calls Grow To Remove Obama's U.S. Ambassador To Ukraine https://t.co/0jgzp1ZqmU
Зазначимо, що у Німеччині закликають оголосити персоною нон грата посла США Гренелла після того, як він розкритикував німецький план оборонних витрат.
До повідомлення Трамп-молодший додав посилання на статтю видання The Daily Wire, в якій колишній федеральний прокурор США Джо ДіГенова заявив, що Йованович необхідно відкликати з посади після критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.
"Нинішній посол Сполучених Штатів Марі Йованович погано говорила про президента Сполучених Штатів українським чиновникам і сказала їм не слухати і не турбуватися про політику Трампа, тому що йому збираються оголосити імпічмент", - сказав екс-прокурор США.
Видання з посиланням на джерело в Білому домі також повідомляє, що "Трамп намагається прибрати це пережиток Обами з її посади в Україні вже більше року".
The Daily Wire – консервативне американське видання, яке неодноразово публікувало статті, в яких згодом виявляли фактичні помилки або недоведені заяви.
Провідний американський сайт з факт-чекінгу Snopes.com зазначає, що "DailyWire.com має тенденцію поширювати історії, які виводяться з контексту або не перевірені".
Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Україні Марі Йованович дала йому список людей, яких попросила "не переслідувати". Крім того, Луценко додав, що не отримав від американського посольства в Україні близько чотирьох мільйонів доларів, які вона повинна була виділити на його відомство.
У відповідь Державний департамент США назвав заяву Луценка "відвертою вигадкою".
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню The Hill заявив, що відкриває кримінальне провадження щодо можливих спроб НАБУ втрутитися у вибори президента США 2016 року.
Також Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі довірила йому список осіб, проти яких не можна вести розслідування.
"Ніхто в цій країні - ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол - не завадить мені розслідувати, чи мав місце злочин", - сказав він.
У Держдепартаменті США назвали твердження Луценка "відвертою вигадкою" і звинуватили генпрокурора в спробі підірвати репутацію посла Марі Йованович.
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