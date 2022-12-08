Нова партія РСЗВ M270 від Британії прибула в Україну

Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою

В Україну прибула чергова партія РСЗВ M270 від Великої Британії.

Про це у п’ятницю повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули більше РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він у своєму Twitter.

Резніков не уточнив, про яку кількість систем іде мова. 10 серпня Бен Воллес підтвердив, що Лондон передасть Україні 3 додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також "значну" кількість ракет до них.

Олексій Резніков додав, що незабаром на фронт прибудуть і "інші подарунки".