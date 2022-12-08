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Нова партія РСЗВ M270 від Британії прибула в Україну
Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою
Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov
Про це у п’ятницю повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибули більше РСЗВ M270. Дякую міністру оборони Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка є дивовижною і такою важливою для України. Наша українська армія вміло використовуватиме це "поповнення" на полі бою", - написав він у своєму Twitter.
Резніков не уточнив, про яку кількість систем іде мова. 10 серпня Бен Воллес підтвердив, що Лондон передасть Україні 3 додаткові реактивні системи залпового вогню на додачу до тих трьох, які вже є в Києва, а також "значну" кількість ракет до них.
Олексій Резніков додав, що незабаром на фронт прибудуть і "інші подарунки".
Перші британські реактивні системи залпового вогню М270 прибули до України в липні.
Система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Міністерство оборони Норвегії пообіцяло надати британцям три системи для заміщення.
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12 08 2022 12:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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