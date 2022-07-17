НОВИНИНова пошта плануємо виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова пошта виходитиме на європейський ринок, перша на черзі Польща
Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни
Фото: Нова Пошта / Економічна правда
Про це LIGA.net сказала директор з управління репутацією компанії Олена Плахова.
За планами компанії, насамперед виходити до тих країн, які межують із Україною: Польща, Словаччина, Румунія.
"Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", - сказала Плахова.
Як один із аргументів цього рішення вона назвала потребу переселенців за кордоном у послугах компанії.
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