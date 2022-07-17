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Нова пошта виходитиме на європейський ринок, перша на черзі Польща

Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни
Нова пошта плануємо виходити на європейський ринок, першою у черзі стоїть Польща, там компанія хоче запуститися до кінця 2022 року.
Нова пошта виходитиме на європейський ринок, перша на черзі Польща Фото: Нова Пошта / Економічна правда
Про це LIGA.net сказала директор з управління репутацією компанії Олена Плахова.
 
За планами компанії, насамперед виходити до тих країн, які межують із Україною: Польща, Словаччина, Румунія.
 
"Це буде перший етап, а далі ми дивитимемося, як воно там просувається, і вже плануватимемо другий етап та інші країни", - сказала Плахова.
 
Як один із аргументів цього рішення вона назвала потребу переселенців за кордоном у послугах компанії.
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17 07 2022 14:43
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