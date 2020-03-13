Нова президентка Греції склала присягу
Нова президентка Греції Катеріна Сакелларопулу склала присягу, однією з перших її заяв став заклик до громадян виконувати інструкції органів охорони здоров’я щодо коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
"Ми покликані боротися з пандемією коронавірусу в пріоритетному порядку", - сказала вона в в президентському палаці, де її вітав колишній президент Прокопіс Павлопулос.
"Це вимагає повного дотримання інструкцій і повного виконання запобіжних заходів для уникнення подальшої передачі вірусу",- заявила Сакелларопулу.
Вона також прокоментувала триваючу напруженість на греко-турецькому кордоні, де тисячі мігрантів намагаються потрапити в Грецію і ЄС.
"Наша країна покликана протистояти новим викликам. Відбивайте нові небезпеки і загрози. Не припиняючи боротьби за економічну і соціальну перебудову. Без всяких знижок на демократію і верховенство закону", - сказала вона.
Сакелларопулу також висловила надію, що вибори першої жінки-президента Греції поліпшать становище жінок в сім'ї і суспільстві, так що жінки перестануть стикатися з перешкодами просто тому, що вони народжуються жінками.
Нагадаємо, що Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану.
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