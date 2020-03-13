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Нова президентка Греції склала присягу

Сакелларопулу також висловила надію, що вибори першої жінки-президента Греції поліпшать становище жінок в сім'ї і суспільстві, так що жінки перестануть стикатися з перешкодами просто тому, що вони народжуються жінками
"Наша країна покликана протистояти новим викликам. Відбивайте нові небезпеки і загрози. Не припиняючи боротьби за економічну і соціальну перебудову. Без всяких знижок на демократію і верховенство закону", - сказала вона.
Нова президентка Греції склала присягу Фото: з вільних джерел

Нова президентка Греції Катеріна Сакелларопулу склала присягу, однією з перших її заяв став заклик до громадян виконувати інструкції органів охорони здоров’я щодо коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

"Ми покликані боротися з пандемією коронавірусу в пріоритетному порядку", - сказала вона в в президентському палаці, де її вітав колишній президент Прокопіс Павлопулос.

"Це вимагає повного дотримання інструкцій і повного виконання запобіжних заходів для уникнення подальшої передачі вірусу",- заявила Сакелларопулу.

Вона також прокоментувала триваючу напруженість на греко-турецькому кордоні, де тисячі мігрантів намагаються потрапити в Грецію і ЄС.

"Наша країна покликана протистояти новим викликам. Відбивайте нові небезпеки і загрози. Не припиняючи боротьби за економічну і соціальну перебудову. Без всяких знижок на демократію і верховенство закону", - сказала вона.

Сакелларопулу також висловила надію, що вибори першої жінки-президента Греції поліпшать становище жінок в сім'ї і суспільстві, так що жінки перестануть стикатися з перешкодами просто тому, що вони народжуються жінками.

Нагадаємо, що Папа Римський вперше призначив жінку на посаду в Державний секретаріат Ватикану.

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13 03 2020 14:50
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