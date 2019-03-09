Нова програма з МВФ має стати для України останньою, - Мінфін
"Вона (програма співпраці з МВФ — ред.) буде новою і трохи довшою. Я дуже сподіваюся, ми її називаємо останньою програмою. Адже за всі попередні роки Україна завжди завершувала і обривала ці програми", - повідомила Маркарова, інформує "Громадське".
Зокрема міністерка зазначила, що цього разу Україна планує виконати всі умови МВФ, що дозволить зміцнити економіку та зменшити потребу у міжнародних кредиторах.
"Виконати програму таким чином, щоб економіка перебувала на тому етапі розвитку, коли нам не буде потрібна допомога кредитора. І ми зможемо дійсно жити самі", - додала Маркарова.
Нагадаємо, що переговори між Україною та Міжнародним валютним фондомпро започаткування нової кредитної програми мають відновитися не раніше середини вересня 2019 року.
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