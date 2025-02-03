Нова стратегія Трампа загрожує світовим союзам та економікам – WP

Агресивний підхід з боку Вашингтона може легко обернутися проти нього.

Повернувшись на посаду минулого місяця, Трамп почав застосовувати підхід щодо нав'язування американської влади світові — згідно з яким, чим дружніша країна, тим більше важелів він має для розриву зв'язків, скорочення торгівлі та примусу лідерів підкорятися його вимогам. Суперники й вороги в москві та Пекіні не зіткнулися з такими ж загрозами, частково тому, що Трамп не має такої ж влади над ними. 1 лютого Трамп запровадив тарифи на товари з Мексики, Канади та Китаю.

Представники адміністрації Трампа кажуть, що такий підхід приніс кілька швидких перемог — наприклад, змусив президента Колумбії Густаво Петро відступити минулих вихідних і дозволити продовження депортаційних рейсів до його країни.

Тим часом данські лідери оголосили про інвестиції в безпеку Гренландії в розмірі майже 2 мільярдів доларів — крок, який навряд чи задовольнить мету Трампа взяти під контроль цю територію, але все ж таки є спробою вгамувати його прагнення.

Про це пише Майкл Бірнбаум, кореспондент Білого дому.

Але критики попереджають, що стиль Трампа "хто сильніший, той і правий" може легко обернутися проти нього. Китай має нові аргументи в Латинській Америці, що він є більш передбачуваним партнером, ніж Вашингтон, кажуть деякі критики.

А в Європі лідери були змушені зосередитися на вимозі територіального завоювання з боку свого найближчого союзника і захисника замість того, щоб розробляти стратегію, як підтримати Україну, оскільки росія продовжує здобувати успіхи на полі бою.Деякі європейські політики також попереджають, що якщо Трамп вдарить по них тарифами, вони також будуть менш схильні до співпраці щодо його китайської політики.

"Цього разу Трамп використовує тарифи як інструмент ширшого примусу — тактика, яка, на думку критиків, послаблює принципові аргументи Вашингтона проти інших країн, таких як Китай і росія, які намагаються залякати своїх сусідів і змусити їх підкоритися", — пише кореспондент.

Критики підходу Трампа кажуть, що президент повинен підтримувати зв'язки з союзниками, а не використовувати їх для захоплення територій.

"Ми — американці — не хочемо зараз приєднуватися до путіна в його спробах знищити суверенну країну. Це не тільки підбадьорило б путіна в його претензіях на сході України, але й дало б зелене світло [президенту Китаю Сі Цзіньпіну] на захоплення Тайваню. Якщо ми думаємо, що нам потрібна Гренландія для національної безпеки, Сі може легко стверджувати, що йому потрібен Тайвань", — написав Майкл Макфол, посол в росії при президенті Бараку Обамі.