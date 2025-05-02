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ПОЛІТИКА

Нова угода про корисні копалини не гарантує Україні безпеки – The Telegraph

02 травня 2025, 17:09
Нова угода про корисні копалини не гарантує Україні безпеки – The Telegraph
Фото: lexinform.com.ua
Ні угода про копалини, ні запропонована Трампом мирна угода не передбачають чітких гарантій безпеки для України.

Найважливіший аспект угоди про мінерали, підписаної Америкою та Україною, полягає в тому, що жодна особа в Києві не вважатиме її кінцевою метою; це лише засіб до важливої мети — забезпечення національних інтересів Америки через підтримку України як суверенної держави.

Дональд Трамп ніколи не підтримував Україну у боротьбі з агресією росії через відданість міжнародному праву чи принципу, що великі країни не повинні розчленовувати своїх сусідів. Трамп також не був обурений тим, як війська Путіна руйнують європейські міста, змушуючи мільйони людей покидати свої домівки та викрадаючи тисячі дітей. Єдиним аргументом на користь підтримки України з боку Трампа є можливість заробити на цьому.

Про це пише The Telegraph.

Отже, ця угода відкриває шлях для американських компаній, щоб експлуатувати критичні мінерали України у партнерстві з цією країною. Є вагомі підстави сумніватися, що хтось отримає значний прибуток від природних багатств України. Однак це не має значення: важливо, що угода створює аргумент, який ґрунтується на національних інтересах Америки, для того, щоб Трамп підтримав Україну.

Це відбувається в момент, коли жорстока непоступливість путіна та його невиконання умов припинення вогню, які Україна прийняла ще 11 березня, здається, вже дратує навіть самого Трампа. 

"Всі ці кроки — хороші новини, але нічого в угоді не дає президенту Володимиру Зеленському того, чого він найбільше хоче: чітких американських гарантій безпеки для України. Так, Америка заявила, що "мирний процес" буде "зосереджений на вільній, суверенній та процвітаючій Україні". І справді, адміністрація Трампа нарешті визнала очевидну правду, що росія розпочала повномасштабне вторгнення. А жорстокі експлуататорські положення попередніх версій угоди про копалини були виключені", — зазначає редакційна колегія.

В газеті додають, що Америка досі не дала чітких гарантій щодо захисту України, якщо путін вдруге розпочне вторгнення. Лише з такою гарантією Зеленський зможе підписати мирну угоду без побоювань, що це лише пауза перед черговою російською атакою. Угода є важливим кроком, але не кінцевою метою.

корисні копалинивійнаугода

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