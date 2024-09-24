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Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти росії за війну в Україні

24 вересня 2024, 17:33
Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти росії за війну в Україні
Обмеження торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб.

Веллінгтон ввів новий пакет санкцій проти рф в рамках триваючої відповіді на незаконне вторгнення в Україну. 

Ці заходи спрямовані на організації, пов'язані з окупацією росією Запорізької АЕС, пише Scoop.

"Незаконна агресивна війна росії проти України, що триває, - це посягання на порядок, заснований на правилах", - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Він додав, що окупація Запорізької АЕС становить серйозну загрозу ядерній безпеці, і закликав москву негайно вивести свої війська з території України.

Нові санкції торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб, причетних до підтримки вторгнення.

"Санкції щодо білоруських акторів являють собою спільні зусилля з нашими однодумцями - міжнародними партнерами, спрямовані на засудження і притягнення до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії росії", - сказав міністр.

Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн, які також запроваджують заходи проти тих, хто сприяє російській агресії.

Від початку ухвалення закону про санкції проти рф в березні 2022 року Нова Зеландія вже запровадила санкції проти більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб і встановила низку торговельних обмежень.

Від початку російської агресії Нова Зеландія послідовно надає всебічну підтримку Україні.

Так в липні, Нова Зеландія надала Україні пакет допомоги на майже $10 мл.

 

санкціїНова Зеландіявійна в Україні

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