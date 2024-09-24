Нова Зеландія ввела додаткові санкції проти росії за війну в Україні
Веллінгтон ввів новий пакет санкцій проти рф в рамках триваючої відповіді на незаконне вторгнення в Україну.
Ці заходи спрямовані на організації, пов'язані з окупацією росією Запорізької АЕС, пише Scoop.
"Незаконна агресивна війна росії проти України, що триває, - це посягання на порядок, заснований на правилах", - заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.
Він додав, що окупація Запорізької АЕС становить серйозну загрозу ядерній безпеці, і закликав москву негайно вивести свої війська з території України.
Нові санкції торкнуться п'яти фізичних і шести юридичних осіб, причетних до підтримки вторгнення.
"Санкції щодо білоруських акторів являють собою спільні зусилля з нашими однодумцями - міжнародними партнерами, спрямовані на засудження і притягнення до відповідальності тих, хто підтримує незаконні дії росії", - сказав міністр.
Пітерс зазначив, що Нова Зеландія діє в координації з міжнародними партнерами, приєднавшись до понад 35 країн, які також запроваджують заходи проти тих, хто сприяє російській агресії.
Від початку ухвалення закону про санкції проти рф в березні 2022 року Нова Зеландія вже запровадила санкції проти більш ніж 1700 фізичних і юридичних осіб і встановила низку торговельних обмежень.
Від початку російської агресії Нова Зеландія послідовно надає всебічну підтримку Україні.
Так в липні, Нова Зеландія надала Україні пакет допомоги на майже $10 мл.