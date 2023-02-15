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Нова Зеландія ввела санкції проти Ірану у відповідь на постачання дронів росії

15 лютого 2023, 13:19
Нова Зеландія ввела санкції проти Ірану у відповідь на постачання дронів росії
Джерело: espreso.tv
Нові санкції стосуватимуться громадян і організацій, причетних до постачання безпілотників до росії для атак на громадянську інфраструктуру України,

Уряд Нової Зеландії оголосив про нові санкції щодо іранських громадян і підприємств, причетних до постачання росії дронів.

Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

Як повідомила глава МЗС Нанаія Махута, нові санкції стосуватимуться усіх причетних до постачання безпілотників до росії для атак на громадянську інфраструктуру України, а також торкнуться відповідальних за придушення протестів, що пройшли в країні восени минулого року.

"Щоб чинити тиск на росію, ми запроваджуємо санкції щодо восьми іранських громадян та підприємств, оскільки організовані ними виробництво та постачання безпілотних літальних апаратів загрожують суверенітету та територіальній цілісності України", - зазначила Махута.

Міністр уточнила, що до нового списку санкцій потрапили керівники підприємств, пов'язаних з розробкою та виробництвом озброєнь, а також командувач військово-повітряних сил Ірану Мохаммад Алаві.

Крім того, Махута повідомила, що Нова Зеландія запроваджує додаткові санкції щодо іранських громадян, які  відповідають за порушення прав людини, пов'язане з протестами після смерті Махсі Аміні.

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