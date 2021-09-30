НОВИНИЗа результатами нових клінічних випробувань у США, ефективність вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca показала 74% ефективності в запобіганні симптоматичних захворювань.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нове дослідження показало 74% ефективності AstraZeneca
Водночас ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою, ніж проміжний показник в 79%, який у березні опублікував британський виробник ліків
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
При цьому ці показники є вищими – 83,5% – у людей віком від 65 років.
Водночас ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою, ніж проміжний показник в 79%, який у березні опублікував британський виробник ліків.
Як зазначається, дані включають показники понад 26 тисяч добровольців у США, Чилі та Перу, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca з інтервалом приблизно в місяць. Результати були опубліковані в медичному журналі Нової Англії.
Агентство пише, що у більш ніж 17,6 тис. учасників не було важкого або критичного симптоматичного COVID-19 в порівнянні з 8 такими випадками серед 8,5 тис. добровольців, які отримали плацебо. В групі, що отримала плацебо, зафіксовано дві смерті, але жодної серед тих, хто прищепився.
Також зазначається, що у вакцинованих AstraZeneca не було побічного ефекту - згортання крові, званого тромбозом з тромбоцитопенією.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 вересня зафіксовано 234 071 600 випадків зараження коронавірусом, зокрема 4 788 375 летальних, одужали вже 210 890 578 осіб.
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30 09 2021 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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