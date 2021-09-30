Нове дослідження показало 74% ефективності AstraZeneca

Водночас ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою, ніж проміжний показник в 79%, який у березні опублікував британський виробник ліків

За результатами нових клінічних випробувань у США, ефективність вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca показала 74% ефективності в запобіганні симптоматичних захворювань.

При цьому ці показники є вищими – 83,5% – у людей віком від 65 років.

Водночас ефективність вакцини AstraZeneca виявилася нижчою, ніж проміжний показник в 79%, який у березні опублікував британський виробник ліків.

Як зазначається, дані включають показники понад 26 тисяч добровольців у США, Чилі та Перу, які отримали дві дози вакцини AstraZeneca з інтервалом приблизно в місяць. Результати були опубліковані в медичному журналі Нової Англії.

Агентство пише, що у більш ніж 17,6 тис. учасників не було важкого або критичного симптоматичного COVID-19 в порівнянні з 8 такими випадками серед 8,5 тис. добровольців, які отримали плацебо. В групі, що отримала плацебо, зафіксовано дві смерті, але жодної серед тих, хто прищепився.

Також зазначається, що у вакцинованих AstraZeneca не було побічного ефекту - згортання крові, званого тромбозом з тромбоцитопенією.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 30 вересня зафіксовано 234 071 600 випадків зараження коронавірусом, зокрема 4 788 375 летальних, одужали вже 210 890 578 осіб.