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В Австралії заборонили AstraZeneca для людей віком до 60 років

Уряд ставить безпеку понад усе
Міністерство охорони здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов’язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.
В Австралії заборонили AstraZeneca для людей віком до 60 років Фото: Укрінформ
За інформацією ЗМІ, Австралія використала 3,3 млн доз вакцини AstraZeneca. Після чого, у 60 осіб було виявлено виникнення тромбів та зафіксовано два летальних випадки, повідомляє Reuters.
 
"Уряд ставить безпеку понад усе", - сказав журналістам глава МОЗ Грег Хант.
 
Він додав, що на сьогодні реєструється все більше випадків виникнення синдрому тромбоцитопенії після щеплення препаратом AstraZeneca серед осіб у віковій групі 50-59 років.
 
Нагадаємо, що у квітні в Австралії виявили випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca. Там захворювання зафіксували у 40-річної жінки.
 
Додамо, що в Австралії зафіксували два випадки смерті після COVID-вакцинації.
 
Двоє чоловіків загинули в найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс через декілька днів після отримання вакцини проти коронавірусу.
 
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17 06 2021 11:44
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