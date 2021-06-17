НОВИНИМіністерство охорони здоров'я Австралії заборонило використання вакцини AstraZeneca серед осіб молодше 60 років. Це пов’язано зі сплеском виникнення тромбів у тих, хто вже отримав щеплення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії заборонили AstraZeneca для людей віком до 60 років
Уряд ставить безпеку понад усе
Фото: Укрінформ
За інформацією ЗМІ, Австралія використала 3,3 млн доз вакцини AstraZeneca. Після чого, у 60 осіб було виявлено виникнення тромбів та зафіксовано два летальних випадки, повідомляє Reuters.
"Уряд ставить безпеку понад усе", - сказав журналістам глава МОЗ Грег Хант.
Він додав, що на сьогодні реєструється все більше випадків виникнення синдрому тромбоцитопенії після щеплення препаратом AstraZeneca серед осіб у віковій групі 50-59 років.
Нагадаємо, що у квітні в Австралії виявили випадок тромбозу після вакцини AstraZeneca. Там захворювання зафіксували у 40-річної жінки.
Додамо, що в Австралії зафіксували два випадки смерті після COVID-вакцинації.
Двоє чоловіків загинули в найбільш густонаселеному штаті Новий Південний Уельс через декілька днів після отримання вакцини проти коронавірусу.
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17 06 2021 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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