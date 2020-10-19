Нові карантинні обмеження посилюють невизначеність в економіці Єврозони - Лагард
Тож урядам, на її думку, необхідно продовжувати послаблену фіскальну та монетарну політику, повідомляє "Укрінформ".
Нові обмеження щодо повсякденного життя в зоні євро, пов'язані з пандемією коронавірусу, посилюють економічну невизначеність, підкреслюючи необхідність продовження впровадження полегшеної фіскальної та монетарної політики, заявила в неділю Лагард.
"Зрозуміло, що як фіскальна підтримка, так і підтримка грошово-кредитною політикою мають залишатися в дії стільки часу, скільки це необхідно", - додала вона.
Як відомо, економіка єврозони може скоротитися на 8-12% цього року на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу COVID-19. Про це Лагард заявила в середу в ході онлайн-виступу на заході для молоді, організованому Європейським парламентом. Вона зазначила, що "м’який" сценарій прогнозу розвитку економіки протягом 2020 року, згідно з яким зниження ВВП єврозони складе 5%, "вже застарів".
Нагадаємо, що економіка єврозони увійшла в рецесію
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