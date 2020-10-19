Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Нові карантинні обмеження посилюють невизначеність в економіці Єврозони - Лагард

Про це Лагард заявила в середу в ході онлайн-виступу на заході для молоді, організованому Європейським парламентом
Голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард вважає, що нові обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, які зараз впроваджуються в країнах Європи, додадуть невизначеності для підприємств та домогосподарств.
Нові карантинні обмеження посилюють невизначеність в економіці Єврозони - Лагард Крістін Лагард. Фото: i-g-t.org

Тож урядам, на її думку,  необхідно продовжувати послаблену фіскальну та монетарну політику, повідомляє "Укрінформ".

Нові обмеження щодо повсякденного життя в зоні євро, пов'язані з пандемією коронавірусу, посилюють економічну невизначеність, підкреслюючи необхідність продовження впровадження полегшеної фіскальної та монетарної політики, заявила в неділю Лагард.

"Зрозуміло, що як фіскальна підтримка, так і підтримка грошово-кредитною політикою мають залишатися в дії стільки часу, скільки це необхідно", - додала вона.

Як відомо, економіка єврозони може скоротитися на 8-12% цього року на тлі негативного впливу пандемії коронавірусу COVID-19. Про це Лагард заявила в середу в ході онлайн-виступу на заході для молоді, організованому Європейським парламентом. Вона зазначила, що "м’який" сценарій прогнозу розвитку економіки протягом 2020 року, згідно з яким зниження ВВП єврозони складе 5%, "вже застарів".

Нагадаємо, що економіка єврозони увійшла в рецесію

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 10 2020 10:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

5G, лідар і новітні камери: Apple представила лінійку смартфонів iPhone 12

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.