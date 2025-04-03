Нові мита Трампа зачепили австралійські острови: прем’єр Албанезе відреагував

Нові мита США торкнулися цілої низки зовнішніх територій Австралії

Нові мита президента США Дональда Трампа торкнулися безлюдних островів Герд і Макдональд, які належать Австралії. Однак це не єдині зовнішні території Австралії, які очільник Білого дому обклав новими тарифами. На ситуацію з митами щодо невеликих, а іноді й безлюдних островів, вже відреагував прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе.

Про це пише The Guardian.

Зовнішні території Австралії не є самоврядними, але вони мають унікальні відносини з федеральним урядом. У списку Білого дому щодо введення мит, крім Герда та Макдональда, опинилися такі території: Кокосові (Кілінгові) острови, острів Різдва та острів Норфолк.

Острів Норфолк, населення якого становить 2 188 осіб, розташований за 1 600 км на північний схід від Сіднея. Його Трамп обклав тарифом у розмірі 29% – це на 19 відсоткових пунктів вище, ніж решта території Австралії.

За даними Обсерваторії економічної складності, 2023 року острів Норфолк експортував до США товарів на суму 655 тисяч доларів США. Причому основним предметом експорту було шкіряне взуття на суму 413 тисяч американських доларів. Водночас адміністратор острова Норфолк Джордж Плант, заперечує ці дані.

"Відомостей про експорт з острова Норфолк до Сполучених Штатів немає, і немає жодних тарифів або відомих нетарифних торговельних бар'єрів на товари, що надходять на острів Норфолк", – зазначив Плант.

Прем’єр-міністр Австралії також відреагував на 29-відсоткове мито стосовно товарів з острова Норфлок.

"Острів Норфолк має 29% тариф. Я не зовсім впевнений, що острів Норфолк є торговим конкурентом гігантської економіки Сполучених Штатів, але це лише показує та ілюструє той факт, що ніде на Землі від цього не можна бути застрахованим", – зазначив Албанезе.

Що стосується безлюдних островів Герд та Макдональд, то показники експорту та введені мита дивують ще більше. На цих територій є рибний промисел, але немає будівель чи житла людей.

Згідно з експортними даними Світового банку, у 2022 році США імпортували з островів Герд і Макдональд товарів на 1,4 млн доларів США. При чому майже весь імпорт припав на «машини та електрообладнання». Не одразу було зрозуміло, що це за товари.

За п'ять років до цього імпорт з цих двох островів становив від 15 тисяч доларів США до 325 тисяч доларів США на рік.

Видання звернулося за коментарями до Білого дому, Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії та Австралійського антарктичного відділу.