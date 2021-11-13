CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІз суботи, 13 листопада, згідно з рішенням обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки змінюються правила пасажирських перевезень у приміському сполученні Київської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нові правила у транспорті на Київщині: потрібно мати ковід-сертифікат або тест
Із 13 листопада проїзд в усіх приміських електричках, автобусах, маршрутках області здійснюється за наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на УЗ, КОДА.
Так, із 13 листопада проїзд в усіх приміських електричках, автобусах, маршрутках області здійснюється за наявності:
- або сертифікату про вакцинацію;
- або негативного ПЛР-тесту на COVID-19;
- або негативного експрес-тесту на COVID-19, що зроблений не більше ніж за 72 години до рейсу.
"У разі відсутності одного із зазначених документів пасажира може бути знято з рейсу поліцією" - зазначають в УЗ.
Загалом громадський транспорт у межах області та до Києва продовжить курсувати за звичайним графіком.
Нагадаємо, що на Львівщині невакциновані від коронавірусу або люди без негативного тесту з 22 листопада не зможуть користуватись приміським громадським залізничним та автомобільним транспортом.
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13 11 2021 12:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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