Нові санкції проти Росії можуть ввести за "пару тижнів", – Могеріні
Про це 18 лютого заявила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Так, одностайне рішення може бути ухвалене в найближчі кілька тижнів", - сказала вона журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, чи очікуються додаткові санкції проти РФ.
Федеріка Могеріні зазначила, що в Брюсселі хотіли б бачити позитивні зміни, і тоді члени ЄС були б готові переглянути своє рішення.
"На цей момент ми бачимо ситуацію зовсім іншого характеру", - підкреслила вона.
"Я з самого початку, завжди говорила, що мета санкцій - це не ввести їх назавжди, вони потрібні для чинення тиску, щоб ситуація змінилася", - заявила вона, зазначивши, що одного разу вони можуть бути зняті.
"Але ми не бачимо позитивних кроків, і ось чому країни-члени ЄС до теперішнього часу підтверджували свою готовність їх зберігати", - додала Могеріні.
Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив про узгодження санкцій проти Росії через морську агресію та відсутність прогресу у переговорах щодо військовополонених.
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