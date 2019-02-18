Нові санкції проти Росії можуть ввести за "пару тижнів", – Могеріні

Могеріні зазначила, що в Брюсселі хотіли б бачити позитивні зміни

Рішення про нові санкції Європейського Союзу проти Росії можуть ухвалити в найближчі два тижні.

Про це 18 лютого заявила голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так, одностайне рішення може бути ухвалене в найближчі кілька тижнів", - сказала вона журналістам у Брюсселі, відповідаючи на запитання про те, чи очікуються додаткові санкції проти РФ.

Федеріка Могеріні зазначила, що в Брюсселі хотіли б бачити позитивні зміни, і тоді члени ЄС були б готові переглянути своє рішення.

"На цей момент ми бачимо ситуацію зовсім іншого характеру", - підкреслила вона.

"Я з самого початку, завжди говорила, що мета санкцій - це не ввести їх назавжди, вони потрібні для чинення тиску, щоб ситуація змінилася", - заявила вона, зазначивши, що одного разу вони можуть бути зняті.

"Але ми не бачимо позитивних кроків, і ось чому країни-члени ЄС до теперішнього часу підтверджували свою готовність їх зберігати", - додала Могеріні.

Нагадаємо, що президент Петро Порошенко заявив про узгодження санкцій проти Росії через морську агресію та відсутність прогресу у переговорах щодо військовополонених.