Порошенко обіцяє схвалення "азовського пакету" санкцій вже на початку тижня
Про це він заявив в коментарі журналістам у Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".
Порошенко стверджує, що рішення про санкції вже ухвалене; воно буде ґрунтуватися на відмові РФ звільнити захоплених українських моряків.
"У випадку, коли не буде прогресу у звільненні наших 24 військовополонених – найближчим часом будуть застосовані санкції... На сьогодні вже обговорений і затверджений так званий азовський пакет санкцій", - заявив він.
Попри це, за його словами, Україна планує провести додаткові консультації з партнерами з цього приводу, вони відбудуться у неділю.
"Я доручаю міністру закордонних справ провести зустріч з групою друзів України і немає сумнівів, що на початку наступного тижня в Брюсселі санкції точно будуть прийняті", - додав він.
"Це саме той пакет санкцій, які я вимагав", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу.
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