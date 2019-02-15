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Порошенко обіцяє схвалення "азовського пакету" санкцій вже на початку тижня

Порошенко стверджує, що рішення про санкції вже ухвалене
Президент Петро Порошенко заявив про узгодження санкцій проти Росії через морську агресію та відсутність прогресу у переговорах щодо військовополонених.
Порошенко обіцяє схвалення "азовського пакету" санкцій вже на початку тижня Фото: РБК

Про це він заявив в коментарі журналістам у Мюнхені, повідомляє "Європейська правда".

Порошенко стверджує, що рішення про санкції вже ухвалене; воно буде ґрунтуватися на відмові РФ звільнити захоплених українських моряків.

"У випадку, коли не буде прогресу у звільненні наших 24 військовополонених – найближчим часом будуть застосовані санкції... На сьогодні вже обговорений і затверджений так званий азовський пакет санкцій", - заявив він.

Попри це, за його словами, Україна планує провести додаткові консультації з партнерами з цього приводу, вони відбудуться у неділю.

"Я доручаю міністру закордонних справ провести зустріч з групою друзів України і немає сумнівів, що на початку наступного тижня в Брюсселі санкції точно будуть прийняті", - додав він.

"Це саме той пакет санкцій, які я вимагав", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, що Бельгія підтримає санкції проти російських громадян, причетних до атаки на українські військові судна в Керченській затоці і захоплення екіпажу.

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15 02 2019 22:45
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