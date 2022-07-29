RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Нові споруди обов'язково будуватимуть з бомбосховищами - Рада ухвалила закон

Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280
Верховна Рада схвалила в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.
Нові споруди обов Фото: з вільного доступу
Про це в Телеграмі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
 
"Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280", - зазначив він.
 
Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня.
 
Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 07 2022 16:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.