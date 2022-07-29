CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада схвалила в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нові споруди обов'язково будуватимуть з бомбосховищами - Рада ухвалила закон
Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280
Фото: з вільного доступу
Про це в Телеграмі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280", - зазначив він.
Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня.
Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.
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29 07 2022 16:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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