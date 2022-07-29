Нові споруди обов'язково будуватимуть з бомбосховищами - Рада ухвалила закон Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280

Верховна Рада схвалила в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.

Фото: з вільного доступу

Про це в Телеграмі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк. "Тепер наявність бомбосховищ при будівництві нових споруд обов’язкова. Рада прийняла №7398 в цілому – 280", - зазначив він. Як повідомлялося, законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій був зареєстрований у парламенті 22 травня. Його розроблено з метою вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію