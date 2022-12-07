Нового прем'єра Британії оголосять 5 вересня – ЗМІ

На сьогодні про бажання взяти участь у конкурсі на посаду голови правлячої Консервативної партії заявили 11 претендентів

Новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня, а процес відбору кандидатів на місце Бориса Джонсона, який оголосив про відставку, розпочнеться вже цього тижня.

Про це п ередає Reuters.

На сьогодні про бажання взяти участь у конкурсі на посаду голови правлячої Консервативної партії заявили 11 претендентів.

Майже всі вони обіцяють значне скорочення податків, щоб заручитися підтримкою колег.

Законодавці скоротять кількість кандидатів до двох, після чого влітку відбудеться поштове голосування серед членів Консервативної партії, яких налічується близько 200 тисяч.

Новому лідеру також доведеться повернути підтримку консерваторів серед населення країни. За даними опитування опозиційна Лейбористська партія має 43% підтримки, Консервативна - 28%, що є найбільшою перевагою лейбористів із 2013 року.

Нещодавні опитування показали, що найбільшою популярністю серед членів партії користується колишня міністр оборони Пенні Мордонт, за нею йдуть міністр у справах рівноправності Кемі Баденох і ексміністр фінансів Ріші Сунак.

Серед інших кандидатів - ексміністр фінансів Саджид Джавід, міністр закордонних справ Ліз Трасс, ексміністр закордонних справ Джеремі Гант, міністр фінансів Надім Захаві, генпрокурор Суелла Браверман, голова парламентського комітету в закордонних справах Том Тугендат, міністр транспорту Грант Шеппс.