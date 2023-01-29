Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну – ЗМІ
Про це пише словацьке видання Pravda.sk
У неділю, 29 січня, Петро Павел зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Повідомляється, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит до України.
Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.
Раніше повідомлялось, що Петер Павел є лідером на президентських виборах у Чехії.