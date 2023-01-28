Петер Павел є лідером на президентських виборах у Чехії

Він набрав понад 57% голосів

Генерал НАТО у відставці Петр Павел лідирує на президентських виборах у Чехії, повідомляє "Європейська правда".

У другому турі виборів Петер Павел набрав понад 57% голосів на більш ніж трьох чвертях підрахованих дільниць.

Після підрахунку голосів з майже 94% дільниць Павел отримав 57,5%.

За проміжними підсумками, на дільниці прийшли майже 70% виборців, які мають право голосу, це рекордна явка.

Як стверджує "Європейська правда", його конкурент, колишній прем’єр-міністр Андрєй Бабіш, не зможе його обійти.

Нагадаємо, раніше російські хакери атакували чеські сайти під час виборів президента.