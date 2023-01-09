Нову військову допомогу Україні Італія схвалить не раніше лютого – ЗМІ

Італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому.

Як повідомляється, запит на постачання зброї прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні отримала особисто від президента України Володимира Зеленського. Попри те, що Вашингтон кілька днів тому "наполягав на відправці зброї", наразі відповідне рішення відсутнє. Ймовірно, воно буде ухвалене не раніше лютогоє За даними джерел, італійський уряд вирішить, яку кількість та яке саме озброєння надсилати Києву, наприкінці січня.

Як зазначається, йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide. Мелоні сподівається на рішення до 24 лютого.