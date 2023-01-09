Нову військову допомогу Україні Італія схвалить не раніше лютого – ЗМІ
09 січня 2023, 14:20
Фото: УНН
Італійський уряд схвалить новий пакет військової допомоги не раніше, ніж у лютому.
Як повідомляється, запит на постачання зброї прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні отримала особисто від президента України Володимира Зеленського. Попри те, що Вашингтон кілька днів тому "наполягав на відправці зброї", наразі відповідне рішення відсутнє. Ймовірно, воно буде ухвалене не раніше лютогоє За даними джерел, італійський уряд вирішить, яку кількість та яке саме озброєння надсилати Києву, наприкінці січня.
Як зазначається, йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide. Мелоні сподівається на рішення до 24 лютого.
Як пише La Republicca, затримати ухвалення рішення можуть заступник прем'єра Маттео Сальвіні від партії Lega per Salvini Premier та Сільвіо Берлусконі від "Вперед, Італіє", які скептично ставляться до військової підтримки Києва та закликають уповільнити потік зброї. Однак, деякі з урядовців заперечують цю тезу, зазначаючи, що жодного опору з боку партій немає.
Нагадаємо: Голова МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю місцевому виданню заявив, що уряд Італії доопрацьовує шостий пакет оборонної допомоги Україні.