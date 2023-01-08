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ПОЛІТИКА

Про зброю мова не йшла, - в Італії готують шостий оборонний пакет допомоги Україні

08 січня 2023, 12:41
Про зброю мова не йшла, - в Італії готують шостий оборонний пакет допомоги Україні
Фото: instpres.univ.kiev.ua
Італія також веде переговори з Францією, щодо відправки в Україну систем ППО спільного виробництва

Наразі Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Він перебуває на стадії обговорення, зокрема із Францією, щодо відправки до України систем ППО спільного виробництва, заявив міністр МЗС Італії Антоніо Таяні, пише Corriere della Sera.

"Шостий оборонний пакет ще не доопрацьований, тому, як очікується, попередньої інформації для парламенту не буде. Ми також обговорюємо з французами вдосконалення з технічної точки зору відправки в Україну систем ППО на основі спільних технологій між Римом і Парижем", - сказав міністр.

Після телефонної розмови із радником з питань безпеки США він підкреслив, що "розмови з Вашингтоном регулярні, ми важливий співрозмовник, але про зброю мова не йшла".


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