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Нових випадків зараження коронавірусом в Україні не виявлено

У ЦГЗ рекомендують уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, термічно обробляти продукти і у разі появи перших симптомів респіраторного захворювання негайно звертатися до свого сімейного лікаря
У ЦГЗ рекомендують уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, термічно обробляти продукти і у разі появи перших симптомів респіраторного захворювання негайно звертатися до свого сімейного лікаря. Згідно з повідомленням, на сьогодні всі зразки досліджено: один підтверджений (3 березня) і 45 негативних.
Нових випадків зараження коронавірусом в Україні не виявлено Фото: gettyimages.com

Центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) із початку року станом на 11:00 12 березня отримала 46 зразків підозр на Covid-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, на сьогодні всі зразки досліджено: один підтверджений (3 березня) і 45 негативних.

У ЦГЗ рекомендують уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, термічно обробляти продукти і у разі появи перших симптомів респіраторного захворювання негайно звертатися до свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, що в Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом

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12 03 2020 12:35
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