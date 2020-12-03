ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ ЦГЗ рекомендують уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, термічно обробляти продукти і у разі появи перших симптомів респіраторного захворювання негайно звертатися до свого сімейного лікаря. Згідно з повідомленням, на сьогодні всі зразки досліджено: один підтверджений (3 березня) і 45 негативних.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нових випадків зараження коронавірусом в Україні не виявлено
У ЦГЗ рекомендують уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, термічно обробляти продукти і у разі появи перших симптомів респіраторного захворювання негайно звертатися до свого сімейного лікаря
Фото: gettyimages.com
Центральна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) із початку року станом на 11:00 12 березня отримала 46 зразків підозр на Covid-19, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з повідомленням, на сьогодні всі зразки досліджено: один підтверджений (3 березня) і 45 негативних.
У ЦГЗ рекомендують уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ, термічно обробляти продукти і у разі появи перших симптомів респіраторного захворювання негайно звертатися до свого сімейного лікаря.
Нагадаємо, що в Україні введуть карантин та хочуть схвалити новий закон у зв’язку з коронавірусом
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12 03 2020 12:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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