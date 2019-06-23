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Новим гендиректором продовольчої організації ООН був обраний китаєць Цюй Дун'юй

За нього проголосували 108 делегатів зі 191
Новим генеральним директором Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО) був обраний китаєць Цюй Дун'юй.
Новим гендиректором продовольчої організації ООН був обраний китаєць Цюй Дун Фото: fao.org

На виборах, що відбулися 23 червня, у рамках 41-ї сесії конференції ФАО, за нього проголосували 108 делегатів зі 191,  повідомляється  на сайті організації.

Цюй Дун'юй стане дев'ятим гендиректором ФАО і змінить на цій посаді громадянина Бразилії Жозе Граціану да Сілву. Термін його повноважень - з 1 серпня 2019 року по 31 липня 2023 року.

Цюй Дун'юй народився 1963 року і натепер обіймає пост заступника міністра сільського господарства Китаю.

Крім нього на пост глави ФАО претендували ще чотири кандидати: Меди Мунгуй з Камеруну, Катрін Геслен-Ланель із Франції, Давіт Кірвалідзе з Грузії та Рамеш Чанд з Індії.

ФАО - це міжурядова організація, що об'єднує 197 країни і території. Вона опікується проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН.

Офіси організації є в десятках країн світу, переважно не найбагатших. Основне завдання "країнових" відділень - допомога урядам в розробленні програм та проектів щодо викорінення основоположних причин голоду і недоїдання, розвитку їхнього сільського, рибного і лісового господарства та в раціональному використанні їхнього навколишнього середовища і природних ресурсів.   

Нагадаємо, що  ООН висловили свою підтримку Україні в листі до Зеленського.

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23 06 2019 19:31
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