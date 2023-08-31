Новим міністром Великої Британії став Грант Шеппс

Новий міністр відразу пообіцяв Україні підтримку у війні проти росії.

Новим міністром оборони Великої Британії призначили кольшнього голову Міністерства енергетики країни Гранта Шеппса.

Про це повідомляється у Twitter прем'єр-міністра Великої Британії.

"Член парламенту Грант Шаппс призначений державним секретарем з питань оборони", - йдеться в повыдомленні.

Для політика нова посада стане п'ятою у британському уряді за останній рік. Раніше він устиг попрацювати міністром транспорту, міністром внутрішніх справ, держсекретарем із питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії та міністром енергетики.

"Я маю честь бути призначеним міністром оборони", - написав Шеппс у соцмережах.

Він додав, що високо оцінює величезний внесок, який Бен Воллес зробив у оборону та глобальну безпеку Великобританії за останні чотири роки.

"Приступаючи до роботи в Міноборони я з нетерпінням чекаю співпраці з відважними чоловіками та жінками наших Збройних Сил, які захищають безпеку нашої країни. І продовження підтримки Великобританією України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна", - додав новий очільник міністерства.

Бен Воллес заявив про свою відставку з посади міністра оборони у четвер, 31 серпня, після чотирьох років перебування на цій посаді.