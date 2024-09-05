Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Новим прем'єром Франції став консервативний політик Мішель Барньє

05 вересня 2024, 15:44
Новим прем'єром Франції став консервативний політик Мішель Барньє
джерело The Parliament Magazine
Він очолював переговорну групу Brexit та ЄС.

Новим премʼєр-міністром Франції став 73-річний Мішель Барньє. Президент Емманюель Макрон доручив йому сформувати єдиний уряд, який служитиме країні та французькому народу.

Про це пише France24, Reuters.

За свою політичну карʼєру Барньє очолював переговори ЄС з Великобританією щодо Brexit у 2016-2021 роках. До цього 73-річний політик працював у різних урядах Франції, а також був комісаром ЄС.

Агентство зазначає, що немає гарантії, що новому французькому уряду на чолі з Барньє вдасться домогтися ухвалення парламентом реформ.
Проте ультраправа партія "Національне об’єднання" вже дала сигнал, що не відкидатиме Барньє, якщо він "відповідатиме певним умовам".

Французькі медіа зазначають, що перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний покласти край "найсерйознішій політичній кризі" Франції. Барньє призначили на посаду через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього премʼєра Габріеля Атталя.

Нагадаємо, після парламентських виборів у липні Франція перебуває в політичному глухому. Результати голосування розділили нижню палату парламенту на три приблизно рівні блоки — лівий, центристський і ультраправий, жоден з яких не має функціональної більшості. Експремʼєр країни Габріель Атталь ще 7 липня подав у відставку, до цього моменту Франція не мала чинного глави уряду.

Франціяпрем'єр

Останні матеріали

Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Cуспільство
Правило вогню та збитий F-16. Історії відомі сотні чи тисячі випадків дружнього вогню проти власних літаків – Том Купер
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 00:00
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Кривавий борг. Для перемоги Україні потрібно $100-150 млрд на рік, і за це має заплатити росія – Тімоті Еш
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 16:54
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Політика
путінська кампанія 2024 року, що згасає. Натомість Україна може готувати цілу серію несподіванок – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 вересня 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється