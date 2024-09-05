Новим прем'єром Франції став консервативний політик Мішель Барньє

Він очолював переговорну групу Brexit та ЄС.

Новим премʼєр-міністром Франції став 73-річний Мішель Барньє. Президент Емманюель Макрон доручив йому сформувати єдиний уряд, який служитиме країні та французькому народу.

Про це пише France24, Reuters.

За свою політичну карʼєру Барньє очолював переговори ЄС з Великобританією щодо Brexit у 2016-2021 роках. До цього 73-річний політик працював у різних урядах Франції, а також був комісаром ЄС.

Агентство зазначає, що немає гарантії, що новому французькому уряду на чолі з Барньє вдасться домогтися ухвалення парламентом реформ.

Проте ультраправа партія "Національне об’єднання" вже дала сигнал, що не відкидатиме Барньє, якщо він "відповідатиме певним умовам".

Французькі медіа зазначають, що перед Барньє стоїть завдання сформувати уряд, здатний покласти край "найсерйознішій політичній кризі" Франції. Барньє призначили на посаду через 60 днів після результатів парламентських виборів і через 51 день після відставки попереднього премʼєра Габріеля Атталя.

Нагадаємо, після парламентських виборів у липні Франція перебуває в політичному глухому. Результати голосування розділили нижню палату парламенту на три приблизно рівні блоки — лівий, центристський і ультраправий, жоден з яких не має функціональної більшості. Експремʼєр країни Габріель Атталь ще 7 липня подав у відставку, до цього моменту Франція не мала чинного глави уряду.