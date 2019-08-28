Новинський підтвердив готовність внести 6 млн гривень за Богатирьову
Сьогодні, 28 серпня Печерський районний суд Києва заарештував ексміністра охорони здоров'я Раїсу Богатирьову на два місяці або ж вона зможе вийти під заставу в 6 млн гривень. Прокурор обґрунтував необхідність арешту Богатирьової тим, що вона чотири останні роки проживала за кордоном або, можливо, в Криму і весь цей час не являлася в органи досудового розслідування. При цьому, в 2014 році вона офіційно кордон не перетинала, тому є загроза, що Богатирьова зробить це ще раз, повідомляє LB.ua.
У свою чергу, Богатирьова підтвердила, що перебувала за межами України до вчорашнього дня. Крім цього, вона знала, що 20 травня 2016 року і 23 липня 2015 року були постанови про спецрозслідування і обрання їй запобіжного заходу.
Нагадаємо, що екс-міністр охорони здоров'я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова 27 серпня повернулася в Україну й відразу була затримана поліцією.
З жовтня по грудень 2013 року уповноважені службові особи Міністерства охорони здоров'я, на виконання бюджетної програми з розвитку служби екстреної медичної допомоги, закупили автомобілі спецпризначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування-10 лотів).
Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.
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