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Новий Bayraktar готують до першого польоту

27 вересня 2023, 14:29
Новий Bayraktar готують до першого польоту
Wikipedia
Ударний безпілотник Bayraktar TB3 турецької розробки і виробництва стане першим в світі дроном для зльоту та приземлення на кораблях з короткою злітною смугою.

Вже найближчим часом цей БПЛА здійснить свій перший політ.

Про це повідомляє Укрінформ.

Ми здійснимо перший політ Bayraktar TB3 одразу після TEKNOFEST. Він стане першим БПЛА, який приземлиться та злетить з корабля”, - заявив голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар.

Він додав, що Bayraktar TB3 стане першим у світі БПЛА, розгорнутим на кораблях з короткою злітною смугою.

Після того, як в Туреччині було оголошено про розвиток проєкту з розробки бойового безпілотника, який зможе злітати і приземлятися на кораблях з короткою злітною смугою, про роботу над подібними проєктами оголосили в США та Ізраїлі.

Bayraktar TB3 нині готують до першого польоту на базі центру Baykar у Чорлу, що в провінції Текардаг Туреччини.

На початку літа стало відомо, що турецький Bayraktar Kizilelma пройшов новий етап випробувань.

 

ТуреччинаBayraktarBayraktar TB3

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