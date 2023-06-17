Турецький Bayraktar Kizilelma пройшов новий етап випробувань

Безпілотний винищувач Bayraktar KIZILELMA успішно пройшов нові випробування.

А саме перевірку ідентифікаційної системи на великій висоті.

Про заявив технічний директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар в своєму Тwitter.

В рамках нового етапу випробувань безпілотний літак злетів із навчально-випробувального центру Akıncı у районі Чорлу північно-західної турецької провінції Текірдаг.

“Bayraktar KIZILELMA вчора успішно завершив льотні випробування на великій висоті”, - йдеться в дописі.

Турецький безпілотний літак летить зі швидкістю 630 км/год. Апарат важить8,5 тонн і здатний нести вантаж 1,5 тонни. Дрон може виконувати операції в автономному режимі, він також здатний вести повітряно-повітряний бій подібно до пілотованих бойових літаків з агресивними маневрами, на відміну від безпілотних літальних апаратів.

Майбутній безпілотний винищувач озброять крилатими ракетами SOM-J з дальністю понад 250 км для ведення бойових дій на поверхні і керованими боєприпасами сімейства MAM виробництва Roketsan для невеликих ударних операцій.

Серійне виробництво літака заплановане на наступний рік.