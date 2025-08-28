росія атакувала турецький завод Bayraktar в Києві

Це вже четверта атака на об’єкт за 6 місяців.

Сьогодні вночі армія рф завдала ракетного удару по заводу турецької компанії Baykar у Києві, який готувався до виробництва безпілотників Bayraktar.

Про це інформує турецьке видання Turkiye gazetesi.

За його словами, зафіксовано два прямі влучання, які спричинили значні пошкодження виробничих приміщень. Точний масштаб руйнувань наразі встановлюється.

"Незважаючи на війну й попередні атаки, компанія інвестувала десятки мільйонів власних коштів, проводила навчання персоналу та готувала запуск виробництва. Більшість потужностей уже були майже готові до роботи", - зазначив депутат Львівської міської ради та співзасновник ГО «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Видання пише, що це вже четверта атака на об'єкт за останні пів року.

Компанія Baykar раніше оголосила про намір створити в Україні центр з розробки аерокосмічних технологій та завод із виробництва бойових БПЛА.

У лютому 2022 року Україна та Туреччина підписали відповідну угоду. Передбачалося, що дрони оснащуватимуться українськими двигунами "Мотор Січ".