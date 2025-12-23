F-16 перехопили 34 з 35 ракети під час атаки рф

Вперше американські винищувачі зіграли ключову роль у відбитті російської ракетної атаки.

Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росії винищувачі F-16 фактично забезпечили повне перехоплення повітряних цілей, збивши 34 із 35 ракет.

Про це розказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, застосування F-16 суттєво посилило можливості української протиповітряної оборони та стало одним із ключових факторів успішного відбиття атаки.

"Противник випустив таку велику кількість засобів повітряного нападу. Географія цієї атаки була велика – аж до Львівської області. Також постраждала Одещина. Бойова робота велась на Хмельниччині, Тернопільщині. Житомирщині", - сказав Ігнат.

Єдина ракета, яку не вдалося перехопити, не призвела до критичних наслідків.

Зазначимо, що у вівторок, 23 грудня, рф масовано атакувала енергетику України: в областях введені аварійні відключення світла.