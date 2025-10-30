Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія завдала масштабного удару по Україні: понад 650 дронів і 50 ракет

30 жовтня 2025, 11:41
росія завдала масштабного удару по Україні: понад 650 дронів і 50 ракет
Фото: УНН
Є загиблі та десятки поранених, серед яких діти.

російські війська вночі атакували Україну понад 650 безпілотниками та більш ніж 50 ракетами різних типів, включно з балістичними та аеробалістичними. Багато цілей було збито, проте влучання були. 

Про це  президент України Володимир Зеленський написав у Telegram- каналі

"У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", - йдеться у доипсі. 

 Зеленський зазначив, що найбільше постраждали Запоріжжя, де пошкоджено житлові будинки та гуртожиток, є десятки постраждалих, зокрема п’ятеро дітей. Дві людини загинули. У Ладижині серйозно поранено семирічного хлопчика. 

Крім того, удари зазнали енергетична та цивільна інфраструктура на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Президент підкреслив важливість оперативного відновлення енерго- та водопостачання: «Всі необхідні служби залучені, потрібно максимально швидко відновити постачання там, де його зараз немає».

Зеленський назвав дії РФ терористичною війною проти цивільних та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на москву.  

"Розраховуємо, що США, Європа та країни G7 не ігноруватимуть спроби москви знищувати все. Потрібні нові кроки: санкції проти російської нафтогазової та фінансової сфери та вторинні санкції проти тих, хто фінансує цю війну", - пісдумував глава держави. 

Зранку ми повідомляли, що росія атакувала Україну.

 

атаки рф

Останні матеріали

Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Політика
Нова дорожня карта Європи з питань оборонної готовності. Європейська комісія претендує на керівну роль – Нік Вітні
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 12:02
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Політика
США на шляху до поразки у війні з Китаєм. Висновок з досвіду України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 жовтня 2025, 08:42
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для
Cуспільство
Археологія 2.0. Ілон Маск фінансує ШІ-проєкти для "нової історії" Стародавнього Риму – The Times
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 17:08
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Політика
Будапешт прагне посилити свої політичні альянси в Брюсселі. Мета – створити новий антиукраїнський блок з Чехією та Словаччиною – Politico
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 12:47
Політика
"Ми – скажені розпалювачі війни". Як російські пропагандони обурюються останніми напівкроками Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 жовтня 2025, 06:21
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти
Cуспільство
Під Покровськом дедалі напруженіше. Британський ЗРК Raven демонструє 90% ефективності проти "Шахедів" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 18:03
Захід має об’єднатися проти
Політика
Захід має об’єднатися проти "осі зла". Вона вже веде війну проти демократій – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 12:42
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Політика
ШІ на службі Кремля. Як чатботи поширюють підсанкційну російську пропаганду – Wired
Переклад iPress – 28 жовтня 2025, 08:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється