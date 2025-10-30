росія завдала масштабного удару по Україні: понад 650 дронів і 50 ракет

Є загиблі та десятки поранених, серед яких діти.

російські війська вночі атакували Україну понад 650 безпілотниками та більш ніж 50 ракетами різних типів, включно з балістичними та аеробалістичними. Багато цілей було збито, проте влучання були.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram- каналі.

"У багатьох наших регіонах тривають аварійні та рятувальні роботи після нічної атаки. Складний комбінований удар: понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет. Багато було збито, але, на жаль, є влучання", - йдеться у доипсі.

Зеленський зазначив, що найбільше постраждали Запоріжжя, де пошкоджено житлові будинки та гуртожиток, є десятки постраждалих, зокрема п’ятеро дітей. Дві людини загинули. У Ладижині серйозно поранено семирічного хлопчика.

Крім того, удари зазнали енергетична та цивільна інфраструктура на Вінниччині, Київщині, Миколаївщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпровщині, Чернігівщині, Сумщині, Івано-Франківщині та Львівщині.

Президент підкреслив важливість оперативного відновлення енерго- та водопостачання: «Всі необхідні служби залучені, потрібно максимально швидко відновити постачання там, де його зараз немає».

Зеленський назвав дії РФ терористичною війною проти цивільних та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на москву.

"Розраховуємо, що США, Європа та країни G7 не ігноруватимуть спроби москви знищувати все. Потрібні нові кроки: санкції проти російської нафтогазової та фінансової сфери та вторинні санкції проти тих, хто фінансує цю війну", - пісдумував глава держави.

Зранку ми повідомляли, що росія атакувала Україну.