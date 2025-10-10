росія атакувала енергетичну інфраструктуру України 450 дронами та 30 ракетами

Внаслідок атаки є жертви серед мирного населення.

Сьогодні вночі, 10жовтня, російські війська завдали масштабного удару по Україні, застосувавши понад 450 дронів і понад 30 ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський написав в Telegram-каналі.

За його словами, зараз тривають роботи з ліквідації наслідків удару на багатьох об’єктах критичної енергетичної інфраструктури.

"Це цинічна і ретельно спланована атака: понад 450 безпілотників і більше трьох десятків ракет проти всього, що забезпечує нормальне життя українців, чого ворог намагається нас позбавити", - наголосив глава держави.

Відомо про понад 20 постраждалих, усім надається необхідна медична допомога. На жаль, у Запоріжжі внаслідок атаки загинула дитина.

Зранку ми писали, що рф атакувала Київ БпЛА, балістикою і крилатими.