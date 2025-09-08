Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія атакувала Кабмін касетним "Іскандером" – посолка ЄС

08 вересня 2025, 17:32
росія атакувала Кабмін касетним
Вона відвідала місце події, де побачила уламки ракети та шрапнель.

В понеділок, 8 вересня, посолка ЄС Катаріна Матернова зазначила, що будівлю Кабінету міністрів України було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".

Про це вона повідомила на Facebook-сторінці.

Матернова розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем’єрка Юлія Свириденко, а також міністри закордонних справ і внутрішніх справ супроводжували делегацію дипломатів. Після візиту посол заявила, що росія поцілила по будівлі уряду саме ракетою "Іскандер".

"Я бачила це на власні очі: путін точно знає, що робить. Балістична ракета 'Іскандер', яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена прямо в саме серце українського уряду", – наголосила Матернова. Вона додала, що дипломатам показали значні уламки ракети, а також численні шрапнелі від касетного боєприпасу, який був у складі "Іскандера", - йдеться в дописі. 

"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, будівля не була знищена вщент. І завдяки швидким діям неймовірних українських рятувальників і справжніх героїв пожежу вдалося локалізувати на трьох поверхах, перш ніж вона могла охопити всю будівлю", – написала вона.

Дипломатка підкреслила, що зараз настав час для союзників посилити підтримку України, посилити тиск на рф і надати все необхідне для захисту українського неба.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня російські війська обстріляли Київ крилатими ракетами, запущеними з комплексу "Іскандер-К". Балістичні ракети "Іскандер" тієї ночі використовувалися для ударів по інших містах України.

Нагадаємо, що вчора у Києві після нічної атаки спалахнула пожежа в будівлі Кабміну.

 

війнаКабмінатаки рф

Останні матеріали

Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук
Бізнес & Фінанси
Мільярдери, які вкладаються у довголіття. Хто та скільки витрачає на пошук "вічної молодості" – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 15:46
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Бізнес & Фінанси
Засновник Blackwater і послідовник MAGA Ерік Прінс пропонує свої послуги в Україні. Він прагне зайти у прибутковий сектор дронів – The Guardian
Переклад iPress – 08 вересня 2025, 11:52
Кампанія проти російської нафтопереробки триває.
Політика
Кампанія проти російської нафтопереробки триває. "Дружбу" слід обстрілювати, поки Угорщина і Словаччина не складуть руки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 07 вересня 2025, 22:21
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Політика
Америка повинна негайно зменшити свою залежність від Китаю. Тим більш на тлі загрози його воєнізованого ШІ
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 16:31
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Політика
Естонія попереджає. Готуйтеся до можливого скорочення військ США в Європі та російських провокацій – Politico
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 11:57
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Політика
Пекін не може покинути путіна. Як Китай таємно озброює росію – The Telegraph
Переклад iPress – 05 вересня 2025, 07:59
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Політика
Поїздки на лімузинах, обійми та обіцянки газових угод. Що виніс путін з візиту до Китаю – Washington Post
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 17:13
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Політика
Ляльковод у кремлі. російські пропагандони вихваляються, що Трамп і Тулсі Ґаббард просто виконували накази путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 04 вересня 2025, 13:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється