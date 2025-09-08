росія атакувала Кабмін касетним "Іскандером" – посолка ЄС

Вона відвідала місце події, де побачила уламки ракети та шрапнель.

В понеділок, 8 вересня, посолка ЄС Катаріна Матернова зазначила, що будівлю Кабінету міністрів України було пошкоджено російською балістичною ракетою "Іскандер".

Про це вона повідомила на Facebook-сторінці.

Матернова розповіла, що вранці відвідала будівлю Кабінету міністрів разом з іншими очільниками дипломатичних місій. Прем’єрка Юлія Свириденко, а також міністри закордонних справ і внутрішніх справ супроводжували делегацію дипломатів. Після візиту посол заявила, що росія поцілила по будівлі уряду саме ракетою "Іскандер".

"Я бачила це на власні очі: путін точно знає, що робить. Балістична ракета 'Іскандер', яка влучила в будівлю Кабінету міністрів, була наведена прямо в саме серце українського уряду", – наголосила Матернова. Вона додала, що дипломатам показали значні уламки ракети, а також численні шрапнелі від касетного боєприпасу, який був у складі "Іскандера", - йдеться в дописі.

"Лише завдяки тому, що ракета не здетонувала повністю, будівля не була знищена вщент. І завдяки швидким діям неймовірних українських рятувальників і справжніх героїв пожежу вдалося локалізувати на трьох поверхах, перш ніж вона могла охопити всю будівлю", – написала вона.

Дипломатка підкреслила, що зараз настав час для союзників посилити підтримку України, посилити тиск на рф і надати все необхідне для захисту українського неба.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня російські війська обстріляли Київ крилатими ракетами, запущеними з комплексу "Іскандер-К". Балістичні ракети "Іскандер" тієї ночі використовувалися для ударів по інших містах України.

Нагадаємо, що вчора у Києві після нічної атаки спалахнула пожежа в будівлі Кабміну.