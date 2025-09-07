Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Києві після нічної атаки спалахнула пожежа в будівлі Кабміну

07 вересня 2025, 10:42
Відомо про пошкодження даху і верхніх поверхів.

Вперше від початку повномасштабної війни внаслідок російської атаки було пошкоджено будівлю Кабінету Міністрів України. 

У ніч на 7 вересня дрон влучив у верхні поверхи урядової споруди в центрі Києва, внаслідок чого виникла пожежа. Горіли дах і кілька верхніх поверхів. На місці працювали рятувальники.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, опублікувавши фото з місця події.

"Цієї ночі росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Вперше через ворожу атаку пошкоджено будівлю Уряду - дах і верхні поверхи. Рятувальники працюють, щоб ліквідувати наслідки. Щиро дякую їм за оперативну роботу", - йдеться у дописі. 

Свириденко наголосила, що щоденні російські атаки є системним терором проти українського населення. Вона закликала міжнародну спільноту реагувати не лише заявами, а реальними діями.

Зокрема, прем'єрка закликала посилити санкції проти Росії — передусім у сфері енергетики, зокрема щодо нафти й газу, а також впровадити нові обмеження, які вдарять по військово-промисловому комплексу Кремля.

"А головне - Україні потрібна зброя. Те, що здатне зупинити терор і не дозволити Росії щодня намагатися вбивати українців", - підкреслила очільниця уряду.

Нагадаємо, що сьогодні росія атакувала Київ дронами і ракетами.

 

РосіявійнаКабмін

