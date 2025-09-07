росія атакувала Київ дронами і ракетами: є влучання та загиблі

Також відомо про 20 постраждалих, а одна літня жінка загинула в укритті.

У ніч на 7 вересня російські дрони атакували Київ. У Святошинському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в житлові багатоповерхівки, внаслідок чого виникли пожежі та руйнування. Загинули двоє людей, серед них немовля. Ще 20 осіб отримали поранення.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram-каналі.

"У Святошинському районі після падіння уламків БпЛА палають автівки. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться у дописі.

Перед тим у місті пролунала серія вибухів.

Також за словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, є підтвердження влучань дронів у житлові будинки – зокрема, у дев’яти- та шістнадцятиповерхівки у Святошинському районі.

"Фіксуємо влучання ворожих дронів у житлові 9-поверхівки Святошинського району. Є також пошкодження на кількох інших локаціях. У Дарницькому районі внаслідок атаки постраждав 4-поверховий житловий будинок. Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних об’єктах", – голова КМВА.

Станом на 05:00 відоіо, що у Святошинському районі серйозно пошкоджено 9-поверховий житловий будинок — частково зруйновані 4–8 поверхи.

Також уламки також влучили у 16-поверховий будинок. Пожежі виникли на 15-му та 16-му поверхах.

Крім того, горіли ще дві 9-поверхівки, а також автомобілі поблизу СТО та складські приміщення.

У Дарницькому районі у 4-поверховому житловому будинку сталася пожежа на 3-му та 4-му поверхах. Частково зруйновано третій поверх.

Пізніше стало відомо, що постраждали щонайменше 13 осіб. Вісім з них у Святошинському та Дарницькому районах.

Ще п’ятеро людей госпіталізовано, серед них, вагітна жінка. Іншим надано допомогу на місці.

Мер також повідомив, що в укритті в Дарницькому районі померла літня жінка.

О 05:19 було оголошено відбій повітряної тривоги після понад семи з половиною годин загрози. Втім, уже о 05:52 в столиці знову оголосили тривогу.

О 06:00 Кличко повідомив про загибель молодої жінки та дитини віком до 1 року у Святошинському районі.

Станом на 07:30 кількість постраждалих зросла до 20.

О 07:46 в Києві оголосили черговий відбій повітряної тривоги.