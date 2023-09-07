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ПОЛІТИКА

Турецькі Bayraktar помітили на базі ПВК "Вагнер" в Малі

07 вересня 2023, 12:24
Турецькі Bayraktar помітили на базі ПВК
Джерело: twitter.com/the_ins_
Журналісти зазначають, що до них потрапила фотографія, на якій видно щонайменше три безпілотники Bayraktar.

На території аеропорту в Малі, який ПВК "Вагнер" використовує як власну базу, помітили три безпілотники турецького виробництва Bayraktar ТВ2.

Про це повідомляють The Insider.

Журналісти зазначають, що до них потрапила фотографія, на якій видно щонайменше три безпілотники Bayraktar ТВ2 на військовій базі "ПВК Вагнера" в аеропорту Севаре, поблизу міста Мопті.

Про купівлю безпілотників було відомо в грудні минулого року. Тоді державні ЗМІ Малі підтверджували купівлю. Однак The Insider стверджує, що нові фотографії показують: безпілотників більше, ніж повідомлялося раніше, і вони розташовані саме на базі "Вагнера".

Відповідно до метаданих, фото зробили 30 серпня, повідомляють журналісти. Імовірно, фотографували з вертольота, що вилітав з військової бази в Севаре після того, як розбився літак Євгенія Прігожина — ватажка ПВК "Вагнер". Джерела серед "вагнерівців" повідомили The Insider, що військову базу згодом передали під контроль Міноборони росії.

На початку 2022 року Франція звинуватила російських "вагнерівців" у розкраданні ресурсів Малі. Ще у вересні 2021 року стало зрозуміло, що в країну зайшли військові формування росії. Тоді ПВК "Вагнер" зайняла одну з покинутих французьких баз.

МалівагнераBayraktar

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