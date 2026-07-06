Повстанці в Малі заявили про знищення російського гелікоптера Мі-24

Офіційної інформації про долю екіпажу Мі-24 наразі немає.

Повстанці-туареги в Малі заявили, що збили ударний гелікоптер Мі-24 так званого російського африканського корпусу, який перебуває під контролем Міністерства оборони рф.

Про це пише Al Jazeera.

За даними повстанців, інцидент стався під час боїв на півночі країни. Відео з місця події оприлюднили в мережі, а його автентичність підтвердив незалежний OSINT-аналітик OSINTWarfare.

За його інформацією, туареги також влаштували засідку на колону Африканського корпусу, яка рухалася з міста Гао до Анефіса. Унаслідок атаки, ймовірно, було знищено кілька вантажівок і легких бойових машин.

Офіційної інформації про долю екіпажу Мі-24 наразі немає. Водночас турецький журналіст Махмут Бозарслан, який висвітлює конфлікт у Малі, стверджує, що всі військові, які перебували на борту гелікоптера, загинули.

Після приходу до влади військової хунти у 2020 році влада Малі розірвала співпрацю з французькими військами та миротворцями ООН і залучила російських найманців для боротьби з повстанцями. Після ліквідації ПВК "Вагнера" її операції в країні перебрав на себе російський африканський корпус, підконтрольний Міноборони рф.