Україна втратила екіпаж бойового гелікоптера Мі-24

09 лютого 2026, 20:14
Фото: dt.ua
У підрозділі назвали полеглих офіцерів професіоналами та відданими захисниками України.

Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Про це повідомили у підрозділі, де служили військові.

Про це повідомили в бригаді армійської авіації "Херсон". 

Зазначається, що всі члени екіпажу були досвідченими офіцерами та відданими захисниками України, які до останнього виконували свій обов’язок у небі, боронячи країну від російської агресії.

"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими", - зазначили у бригаді. 

У підрозділі наголосили, що загиблі воїни були справжніми патріотами та професіоналами, які відзначалися мужністю й самовідданістю.

Рідним і близьким полеглих висловили щирі співчуття, зазначивши, що пам’ять про загиблих назавжди залишиться серед побратимів і в небі, яке вони захищали.

 
війнавтрати УкраїниМі-24

