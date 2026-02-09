Україна втратила екіпаж бойового гелікоптера Мі-24
Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24. Про це повідомили у підрозділі, де служили військові.
Про це повідомили в бригаді армійської авіації "Херсон".
Зазначається, що всі члени екіпажу були досвідченими офіцерами та відданими захисниками України, які до останнього виконували свій обов’язок у небі, боронячи країну від російської агресії.
"З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими", - зазначили у бригаді.
У підрозділі наголосили, що загиблі воїни були справжніми патріотами та професіоналами, які відзначалися мужністю й самовідданістю.
Рідним і близьким полеглих висловили щирі співчуття, зазначивши, що пам’ять про загиблих назавжди залишиться серед побратимів і в небі, яке вони захищали.