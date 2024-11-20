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Дрон Bayraktar TB3 вперше здійснив зліт і посадку на кораблі

20 листопада 2024, 14:01
Дрон Bayraktar TB3 вперше здійснив зліт і посадку на кораблі
Фото: з вільного доступу
Нова модель Bayraktar TB3 налітала вже 823 години.

Ударний турецький безпілотник Bayraktar TB3 здійснив перший зліт та посадку на кораблі з короткою злітно-посадковою палубою.

Про це повідомляє голова правління і технічний директор компанії Baykar в соцмережі X (Twitter).

"Bayraktar TB3 PT-2 та TCG Anatolia. Вперше в історії світової авіації. Переломний момент в історії авіації. Випробування на зліт і посадку з авіаносця з короткою злітно-посадковою смугою", - заявив Сельчук Байрактар.

В компанії Baykar розказали, що загалом Bayraktar TB3 налітав уже 823 години.

Bayraktar TB3 був спроєктований для зльоту з різних поверхонь, зокрема морських платформ із короткою злітно-посадковою смугою. Окрім завдань розвідки та спостереження, він може вражати цілі ракетами, розміщеними під його крилами.

Особливістю конструкції безпілотника є його складні крила, що дозволяє використання на авіаносцях. Розмах крил становить 14 метрів, довжина БПЛА 8,35 м, висота 2,6 м. Максимальна злітна вага - 1450 кг. Крейсерська швидкість - 125 вузлів, максимальна -160 вузлів. Вантажопідйомність - 280 кілограмів. Тривалість роботи Bayraktar TB3 без дозарядки - понад 24 години.

 
Bayraktar

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