Виробник Bayraktar подарував ГУР дрон до Дня Незалежності

Розвідники отримали ударний Bayraktar ТВ2.

Компанія Baykar Makina безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2 до Дня Незалежності Українию

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

В ГУР зазначили, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня ГУР МОУ Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2.

"Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність", - заявили у відомстві та подякували компанії за БПЛА.

Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.

В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.

А у червні компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Нагадаємо, сьогодні українська держава відзначає 32 річницю з моменту проголошення Акту про Незалежність.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем незалежності, назвавши його святом вільних, сильних і гідних людей.

До привітань приєдналися глава Європарламенту Роберта Мецола, високий представник ЄС Жозеп Боррель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен.