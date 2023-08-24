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ПОЛІТИКА

Виробник Bayraktar подарував ГУР дрон до Дня Незалежності

24 серпня 2023, 13:42
Виробник Bayraktar подарував ГУР дрон до Дня Незалежності
Фото: з вільних джерел
Розвідники отримали ударний Bayraktar ТВ2.

Компанія Baykar Makina безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2 до Дня Незалежності Українию

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

В ГУР зазначили, що це не перший подібний подарунок. Зокрема, 25 січня ГУР МОУ Baykar Makina також передала ГУР МО України два безпілотники Bayraktar TB2.

"Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність", - заявили у відомстві та подякували компанії за БПЛА.

Вже в серпні компанія Baykar Makina заявила про реєстрацію в Україні, а також про придбання ділянки для будівництва майбутнього заводу.

В жовтні 2022 року Baykar відзначила, що завершить будівництво заводу в Україні протягом двох років.

А у червні компанія Baykar отримала від Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

Нагадаємо, сьогодні українська держава відзначає 32 річницю з моменту проголошення Акту про Незалежність.

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Днем незалежності, назвавши його святом вільних, сильних і гідних людей.

До привітань приєдналися глава Європарламенту Роберта Мецола, високий представник ЄС Жозеп Боррель, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США Ентоні Блінкен.

День НезалежностіГУРДронBayraktar

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