Новий генсек Ради Європи обіцяє пріоритетну підтримку Україні

"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни російської федерації".

Новий генсек Ради Європи Ален Берсе у першому зверненні до представників держав-членів заявив, що питання допомоги Україні будуть у топі пріоритетів у межах його роботи.

Берсе наголосив на важливості поточної роботи Ради Європи, яка "відіграє центральну роль у забезпеченні рівності та гідності кожної людини".

"Під час мого мандату я працюватиму з вами невтомно, з пристрастю і відданістю, щоб забезпечити майбутнє, в якому кожен європеєць зможе жити в умовах свободи, яка приходить разом з демократичною безпекою", – зазначив чиновник.

Говорячи про пріоритети у роботі відомства, він наголосив, що "першим серед них є, звичайно, наша потреба в підтримці нашої держави-члена, України".

"Україна бореться за своє демократичне майбутнє в умовах агресивної війни російської федерації. Підтримка цієї країни залишатиметься нашим пріоритетом номер один", – додав генсек Ради Європи.

Нагадаємо, план перемоги президента Володимира Зеленського включатиме детальний перелік військових ресурсів, життєво важливих для перемоги над росією, а також дозвіл атакувати територію росії ракетами великої дальності.