Новий глава ДАБІ вирішив "ліквідувати" одеський підрозділ, - ЗМІ
Згідно з наказом глави ДАБІ Сергія Кузьміна, з 15 квітня переводять у Миколаївську область головних інспекторів будівельного нагляду Світлану Грабовську і Руслана Рідоша, а Івана Котерла - в Київську область.
У своїй службовій записці Василь Буюклі заявляє про те, що процедура переведення співробітників здійснюється з порушеннями, а в цілому такі дії ставлять під загрозу інтереси держави, а також призводять до серйозного збитку ДАБІ як держоргану.
Водночас у своєму зверненні до керівництва Держархбудінспекції Василь Буюклі просить про переведення з Одеської облдержадміністрації трьох співробітників, які б заповнили порожні місця інспекторів в Одеській ДАБІ.
У разі, якщо ДАБІ та її глава Сергій Кузьмін не вживатимуть заходів щодо стабілізації ситуації в Одеській області, то, за словами Буюклі, він буде змушений звернутися в Нацагентство з питань державної служби для проведення службового розслідування. Така ситуація, впевнений Буюклі, має стати предметом кримінального провадження.
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