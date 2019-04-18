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Новий глава ДАБІ вирішив "ліквідувати" одеський підрозділ, - ЗМІ

У такий спосіб керівництво ДАБІ намагається заблокувати роботу одеського підрозділу і дискредитувати керівника, Василя Буюклі, який раніше звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції з приводу можливого конфлікту інтересів у призначеного 27 березня 2019 року головою інспекції Сергія Кузьміна
З Одеського департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції в терміновому порядку почали переводити всіх співробітників в інші регіони.
Новий глава ДАБІ вирішив "ліквідувати" одеський підрозділ, - ЗМІ

Згідно з наказом глави ДАБІ Сергія Кузьміна, з 15 квітня переводять у Миколаївську область головних інспекторів будівельного нагляду Світлану Грабовську і Руслана Рідоша, а Івана Котерла - в Київську область.

У своїй службовій записці Василь Буюклі заявляє про те, що процедура переведення співробітників здійснюється з порушеннями, а в цілому такі дії ставлять під загрозу інтереси держави, а також призводять до серйозного збитку ДАБІ як держоргану.

Водночас у своєму зверненні до керівництва Держархбудінспекції Василь Буюклі просить про переведення з Одеської облдержадміністрації трьох співробітників, які б заповнили порожні місця інспекторів в Одеській ДАБІ.

У разі, якщо ДАБІ та її глава Сергій Кузьмін не вживатимуть заходів щодо стабілізації ситуації в Одеській області, то, за словами Буюклі, він буде змушений звернутися в Нацагентство з питань державної служби для проведення службового розслідування. Така ситуація, впевнений Буюклі, має стати предметом кримінального провадження.

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18 04 2019 16:15
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