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Новий глава НАТО спокійно ставиться до перспективи повернення Трампа – The Times

02 жовтня 2024, 10:54
Новий глава НАТО спокійно ставиться до перспективи повернення Трампа – The Times
Рютте похвалив екс президента США за те, що він спонукав союзників витрачати більше на оборону.

Новий генсек НАТО Марк Рютте "не стурбований" перспективою повернення Трампа в Білий дім і похвалив колишнього президента США за те, що він спонукав союзників витрачати більше на оборону. 

Про це пише впливова щоденна британська газета The Times.

Журналісти пишуть, що колишній прем’єр-міністр Нідерландів розвіяв побоювання, що перемога Трампа на виборах у США наступного місяця зламає боротьбу Києва проти російського вторгнення, і похвалив обох кандидатів у президенти: "Я зможу працювати з обома. Яким би не був результат виборів".

Щодо Гарріс, то її Рютте охарактеризував як "фантастичну історію" і як "високо шанованого лідера".

"Я не хвилююся. Обидва розуміють, що, зрештою, трансатлантичні відносини мають вирішальне значення не лише для Європи", - підсумував майбутній генсек. 

Раніше Новий генсек Альянсу Марк Рютте назвав три пріоритети на посаді.

 

НАТОгенсекМарк Рютте

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