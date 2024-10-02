Новий глава НАТО спокійно ставиться до перспективи повернення Трампа – The Times

Рютте похвалив екс президента США за те, що він спонукав союзників витрачати більше на оборону.

Новий генсек НАТО Марк Рютте "не стурбований" перспективою повернення Трампа в Білий дім і похвалив колишнього президента США за те, що він спонукав союзників витрачати більше на оборону.

Про це пише впливова щоденна британська газета The Times.

Журналісти пишуть, що колишній прем’єр-міністр Нідерландів розвіяв побоювання, що перемога Трампа на виборах у США наступного місяця зламає боротьбу Києва проти російського вторгнення, і похвалив обох кандидатів у президенти: "Я зможу працювати з обома. Яким би не був результат виборів".

Щодо Гарріс, то її Рютте охарактеризував як "фантастичну історію" і як "високо шанованого лідера".

"Я не хвилююся. Обидва розуміють, що, зрештою, трансатлантичні відносини мають вирішальне значення не лише для Європи", - підсумував майбутній генсек.

Раніше Новий генсек Альянсу Марк Рютте назвав три пріоритети на посаді.