Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Новий канцлер Австрії склав присягу

Колишній глава МВС Карл Негаммер присягнув після відставки Себастіана Курца з усіх політичних постів і відставки Александра Шалленберга, який тимчасово заміняв Курца
Президент Австрії Александр Ван дер Беллен у понеділок прийняв присягу нового канцлера країни.
Новий канцлер Австрії склав присягу Новий канцлер Автстрії Александр Ван дер Беллен Фото: З вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Die Presse.

Колишній глава МВС Карл Негаммер присягнув після відставки Себастіана Курца з усіх політичних постів і відставки Александра Шалленберга, який тимчасово заміняв Курца.

Одразу після нього присягнуть ще п'ять нових членів уряду. Александр Шалленберг повернувся на посаду міністра закордонних справ, яку він обіймав в уряді Курца.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Александр Шалленберг заявив, що піде у відставку, щойно партія визначиться із призначенням наступного лідера. У п'ятницю Австрійська народна партія обрала Негаммера своїм новим очільником.

Негаммер, уродженць Відня - колишній професійний військовий і багаторічний партійний чиновник.

У січні 2020 року він був призначений міністром внутрішніх справ. У той час як він був на посаді, Австрія пережила перший ісламістський теракт, під час якого в листопаді минулого року було вбито чотири людини. Негаммер підтримував жорстку імміграційну політику Курца.

Нагадаємо, що колишній канцлер Австрії, голова Австрійської народної партії Себастіан Курц йде з посади голови партії та очільника парламентської фракції, повністю залишаючи політику.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 12 2021 17:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.