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ПОЛІТИКА

Новий канцлер Німеччини закликав до перемир'я і погрозив путіну санкціями

10 травня 2025, 13:59
Новий канцлер Німеччини закликав до перемир'я і погрозив путіну санкціями
Wikipedia
Він попередив, що, якщо кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору владіміру путіну санкціями.

"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер.

Він попередив, що, якщо кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.

"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц.

За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо путіна. У зв'язку з цим канцлер акцентував, що зараз між Європою і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".

"Якщо домогтися перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти росії", - конкретизував Мерц.

Він також заявив про готовність Європи в цілому продовжувати переговори про закінчення війни в Україні. Але при цьому на запитання про можливі особисті переговори з путіним Мерц відповів ухильно.

"Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.

Сьогодні вранці четвірка лідерів країн-союзниць України прибула до Києва. Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України. На вокзалі їх зустріли українські чиновники.

війнасанкціі проти росіїперемир'яФрідріх Мерц

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