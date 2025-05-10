Новий канцлер Німеччини закликав до перемир'я і погрозив путіну санкціями
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час першого візиту до Києва закликав до припинення вогню і пригрозив російському диктатору владіміру путіну санкціями.
"Ми закликаємо до 30-денного припинення вогню, щоб за цей час можна було підготувати мирні переговори. Тепер м'яч на боці путіна і він повинен відповісти на цю пропозицію", - заявив канцлер.
Він попередив, що, якщо кремль не погодиться на перемир'я, Захід готовий до жорсткої відповіді.
"У разі відмови буде серйозне посилення санкцій і масштабна підтримка України - політична, фінансова і військова", - деталізував Мерц.
За його словами, США і особисто президент Дональд Трамп підтримують такий підхід, імовірно, через те, що "втрачають терпіння" щодо путіна. У зв'язку з цим канцлер акцентував, що зараз між Європою і США спостерігається "напрочуд високий рівень згоди".
"Якщо домогтися перемир'я не вдасться, США посилять санкції проти росії", - конкретизував Мерц.
Він також заявив про готовність Європи в цілому продовжувати переговори про закінчення війни в Україні. Але при цьому на запитання про можливі особисті переговори з путіним Мерц відповів ухильно.
"Якщо виникне необхідність, якщо це допоможе покласти край війні, я готовий зробити багато чого. Але спочатку ми повинні подивитися, чи зможемо досягти мети припинення вогню після цих вихідних", - сказав Мерц.
Сьогодні вранці четвірка лідерів країн-союзниць України прибула до Києва. Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України. На вокзалі їх зустріли українські чиновники.